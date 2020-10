Mediq wil met overname van branchegenoten uitbreiden in Benelux

Mediq is voornemens om Eurocept Homecare en Da Vinci Kliniek over te nemen. De bedrijven zijn beide onderdeel van branchegenoot Eurocept Groep. De overname zou voor leverancier van medische producten een uitbreiding in de Benelux betekenen.

Eurocept Homecare levert medisch-specialistische zorg bij patiënten thuis. Da Vinci Kliniek is een expertisecentrum voor complexe wondgenezing en hyperbare zuurstoftherapie en heeft zes vestigingen in Nederland. Bij de twee organisaties werken zo’n 400 mensen.

Arjen Linders, algemeen directeur Mediq Benelux: “Met de complementaire portfolio’s van Eurocept Homecare en Da Vinci Kliniek kunnen we meer en betere medisch-specialistische behandelingen buiten het ziekenhuis verzorgen. Dit is een uitstekende match met waar we het bij Mediq allemaal voor doen: mensen met een kwetsbare gezondheid helpen het beste uit hun leven te halen en er voor hen zijn als ze ons nodig hebben. Er is een sterke culturele fit tussen onze organisaties en we verheugen ons op de toekomstige samenwerking om onze gezamenlijke waardepropositie verder uit te bouwen.”

De voorgenomen overname moet nog worden goedgekeurd de bevoegde marktautoriteiten.