Medisch Centrum Leeuwarden heeft omvangrijk nieuwbouwplan

De nieuwbouw moet het MCL onttoveren tot een modern, duurzaam ziekenhuis voorzien van de nieuwste technologie. “Zo realiseren we in het nieuwe OK-complex een hybride OK, waarbij geavanceerde beeldvormende apparatuur onderdeel is van de OK-ruimte,” vertelt programmamanager Joost Willems. “Ook komt er een hypermoderne IC met een ‘helende omgeving’ waar het reactiveren van patiënten centraal staat. Zo maken we bijvoorbeeld ‘spreken aan de beademing’ mogelijk. Op het moment dat een patiënt een buis in de keel heeft, kan hij/zij niet spreken. Met onze kennis en inzet van middelen maken wij het mogelijk om met sommige patiënten toch te spreken. Dit maakt het voor de patiënt en familie zoveel dragelijker en het bevordert het herstel. Het herstel van patiënten kan straks in de nieuwbouw ook in de buitenlucht.”

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid maakt de MCL-campus straks geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. “Voor onze warmtevoorziening willen we bijvoorbeeld gebruikmaken van geothermie, waarbij we de warmte uit de grond halen.” Ook voldoen de gebouwen straks aan hoge duurzaamheidsstandaarden. Het MCL sloopt daarbij de oudste gebouwen die niet duurzaam te renoveren zijn.