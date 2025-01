Meer aandacht nodig voor persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk

Om beter aan te sluiten bij de unieke situatie van elke patiënt en daarmee persoonsgerichte zorg te kunnen bieden, is het voeren van ‘het brede gesprek’ door huisartsen en praktijkondersteuners (POH’s) van groot belang. Ondanks dat veel professionals het brede gesprek willen gebruiken, zetten ze modellen daarvoor in de praktijk weinig tot niet of slechts gedeeltelijk in.