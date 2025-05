Meer aandacht voor patiënt door inzet AI Jeroen Bosch

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis verwacht dat AI de totale registratietijd met vijftien procent vermindert. Doordat zorgverleners zich meer kunnen richten op de patiënt en minder tijd kwijt zijn aan administratie, neemt waarschijnlijk ook het werkplezier en de patiënttevredenheid toe.

Zorgprofessionals van de vakgroepen Neurologie, Medische Psychologie en Longgeneeskunde hebben het afgelopen jaar met een pilot voor spraakherkenning meegedaan. In januari en februari van dit jaar maakten zij samen zo’n 1400 transcripties. Vanwege de goede ervaringen zijn nu ook Kindergeneeskunde en Chirurgie aangehaakt.

“We hebben alle verplichte stappen doorlopen om te voldoen aan de privacy- en beveiligingsrichtlijnen”, zegt projectleider strategie en innovatie Hanneke van Heijst. Ook het Nederlandse bedrijf Autoscriber waarvan ons systeem is, voldoet aan alle wetgeving. “Maar de wet verandert nog regelmatig op het gebied van AI. Daarom houden we scherp in de gaten of we hieraan kunnen blijven voldoen. En het belangrijkste: Als zorgprofessional moet je zelf blijven controleren of de tekst overeenkomt met wat je wil vastleggen. Dat zal altijd zo blijven.”