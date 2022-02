Meer coronapatiënten in ziekenhuizen na vijf dagen van dalingen

Na vijf dagen van dalingen is het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen maandag wat gestegen. In totaal liggen daar nu 1611 covidpatiënten. Dat zijn er 65 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op maandagen liggen er wel vaker meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan de rest van de week omdat in de weekenden minder patiënten worden ontslagen. Het aantal opnames is in de afgelopen weken echter wel toegenomen. Ter illustratie: één maand geleden was de coronabezetting ruim 500 patiënten lager dan nu.

IC-opnames

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1445 coronapatiënten, 67 meer dan zondag. Op de intensive cares nam dit aantal af met 2 tot 166. Precies vier maanden geleden lagen er voor het laatst zo weinig patiënten met corona op de IC’s. Afgelopen etmaal werden er 141 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de IC’s ging het om 10 nieuwe opnames.

Een deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Stabiele prognose

Het LCPS verwacht voor de komende weken dat de bezetting op zowel de IC’s als op de verpleegafdelingen stabiel zal blijven of gaan dalen. “Dit kan uiteraard met kleine schommelingen gaan waardoor op dagniveau wel stijgingen zichtbaar zullen zijn”, aldus de ziekenhuisorganisatie in een toelichting.

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden, worden nog steeds coronapatiënten over verschillende regio’s verdeeld. Zondag werden drie patiënten naar een andere regio verplaatst, evenveel als zaterdag. (ANP)