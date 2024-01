Meer dan 250 mensen melden zich na chaos bij zaaddonorbank Leiden

Dat bevestigt het ziekenhuis woensdag na berichtgeving van Omroep West.

Problemen in archief

Het ziekenhuis had de problemen half januari naar buiten gebracht. Door problemen in de archieven is van zeker tachtig kinderen die via donorzaad zijn verwekt, niet meer na te gaan wie hun biologische vader is. Negen spermadonoren bleken meer biologische kinderen te hebben dan de grens van 25. Met het zaad van één van de donoren zijn zelfs ongeveer negentig kinderen verwekt.

Het LUMC ging na de bekendmaking op zoek naar moeders die tussen 1977 en 2004 cliënt van het centrum waren, en naar de kinderen die na de behandeling zijn geboren. Zij konden zich melden. Volgens het LUMC gaat de eerste fase, het inventariseren, nu over in de periode van onderzoek doen naar de meldingen.

Contact leggen met donorvader

Na de melding kunnen moeders en nakomelingen via de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting proberen contact te leggen met de donorvader. Hij mag dat weigeren. Ook kunnen ze via expertisecentrum FIOM DNA-onderzoek laten doen om de vader te vinden.

Voor zover bekend heeft nog geen enkele melder uitsluitsel gekregen. Het LUMC heeft geen informatie waar de melders vandaan komen. De meeste vrouwen die cliënt waren, woonden toen in het gebied tussen Haarlem en Rotterdam, maar er is ook ‘donormateriaal’ gedeeld met vruchtbaarheidsklinieken in Groningen en Leeuwarden. (ANP)