Meer dan miljoen zorgverleners krijgen zorgbonus 2021

Voor in totaal 1.042.071 zorgverleners is de bonusaanvraag van zorgaanbieders en budgethouders door het ministerie van VWS goedgekeurd. Voor de bonus is een budget van 720 miljoen euro beschikbaar.

Zorgbonus

Vanuit het budget ontvangen zorgaanbieders een opslag op het bonusbedrag. Dit is vanwege de belastingafdracht die zij moeten doen om de zorgverlener een netto bonus uit te kunnen betalen. Zorgaanbieders ontvangen deze maand een beschikking met informatie of hun aanvraag is goedgekeurd. Is de aanvraag goedgekeurd, dan wordt het bonusbedrag vóór half november aan de zorgaanbieder overgemaakt. In de bonusregeling is vastgelegd dat de zorgaanbieder de bonus binnen vijf maanden moet uitbetalen.

PGB

Zorgverleners die hun vergoeding vanuit een pgb (Wlz, WMO 2015 of Jeugdwet) krijgen, ontvangen de netto bonus begin november rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Drie miljard euro

De zorgbonus 2021 is de tweede bonus die de zorg krijgt in deze kabinetsperiode. In totaal is voor de twee bonussen drie miljard euro uitgetrokken.