Meer diversiteit nodig bij geneesmiddelenstudies migraine

Er moet meer diversiteit komen in het klinisch onderzoek naar antimigrainemiddelen. Dat melden migrainewetenschappers Antoinette Maassen van den Brink en Linda Al-Hassany van de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC. Zij publiceerden hun bevindingen in een opinieartikel in The Lancet Neurology.

Migraine

De nieuwe generatie migrainemiddelen is voor het grootste deel getest in een homogene populatie. Deze bestaat voornamelijk uit Amerikaanse witte vrouwen met een gemiddelde BMI van 30+. Dat maakt het effect van de medicatie op mensen van andere sekse, postuur, etniciteit en leeftijd in feite onvoorspelbaar.

Farmacokinetiek

‘Etniciteit, geslacht, body mass index en leeftijd hebben met name invloed op de farmacokinetiek. Karakteristieken als sekse hebben echter ook invloed op de farmacodynamiek in het lichaam. Het lichaam van een Amerikaanse vrouw van 50 reageert anders dan dat van een kleine dunne Japanse man van 35.’

Inclusie

Al-Hassany en Maassen van den Brink pleiten daarom voor de inclusie van meer verschillende patiëntengroepen in geneesmiddelenstudies. De roep om meer diversiteit in wetenschappelijk onderzoek naar ziekten en geneesmiddelen klinkt al langer. Bij migraine gaat het om veel patiënten. ‘Er zijn namelijk wereldwijd meer dan 1 miljard mensen met migraine en het komt in alle uithoeken van de wereld even vaak voor’, vertellen Maassen van den Brink en Al-Hassany.