Meer geneesmiddelen komen op de markt

Er is een toename van 15 procent van het totaal aantal geneesmiddelen en indicaties in vergelijking met de vorige scan, aldus het Zorginstituut. Deze toename is mede te verklaren door het gebruik van een nieuwe databron.

Een van de opkomende geneesmiddelengroepen met een relatief nieuw werkingsmechanisme zijn menine-inhibitoren bij de behandeling van acute leukemie. Een andere groep medicijnen die groeit, is radionuclidetherapieën bij behandeling van vormen van kanker. Een voorbeeld hiervan is PSMA therapie.

Steeds meer geneesmiddelen worden in behandelingen gecombineerd met andere geneesmiddelen. Het doel is om de effectiviteit van de behandeling te verhogen. Een gevolg is dat de kosten per behandeling toenemen, omdat er kosten gemaakt worden voor beide geneesmiddelen. Twee jaar geleden betrof 15 procent van de geneesmiddelen in de Horizonscan een combinatietherapie, nu betreft 24 procent van de geneesmiddelen een combinatietherapie.