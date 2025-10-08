Skipr

Meer groeikansen voor zorgprofessionals met flexibele leertrajecten

,

ROC Mondriaan en zorgorganisatie Pieter van Foreest zijn gestart met een vernieuwend opleidingsaanbod voor zorgprofessionals. Medewerkers die willen doorgroeien in hun rol als helpende en verzorgende of zich verder willen verdiepen in hun vak, kunnen dit vanaf nu doen via drie flexibele leer- en ontwikkelroutes.

Op 7 oktober vond de kick-off plaats in Delft. Daarna startte de groep studenten direct hun eerste lessen.

Doorgroeien

De nieuwe routes zijn ontwikkeld om beter aan te sluiten op de praktijk in de ouderenzorg en de behoefte aan maatwerk en flexibiliteit. Medewerkers groeien door via mbo-certificaten, die landelijk erkend zijn en direct inzetbaar in het werk.

Met dit initiatief versterken ROC Mondriaan en Pieter van Foreest de ouderenzorg in Delft en de regio. Door te investeren in de ontwikkeling van zorgprofessionals, wordt niet alleen het werkplezier vergroot, maar ook de kwaliteit van de zorg voor ouderen duurzaam geborgd.

