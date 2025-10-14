Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Meer mensen zijn automatisch donor doordat ze geen keuze maken

,

Meer mensen staan automatisch geregistreerd als orgaandonor omdat ze geen keuze hebben gemaakt, en niet omdat ze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Ze tellen daardoor als “geen bezwaar”. Volgens statistiekbureau CBS en het Donorregister zijn vooral jongeren orgaandonor doordat ze geen keuze hebben doorgegeven.

De regels over orgaandonatie zijn in 2020 veranderd. Iedereen is in principe orgaandonor. Wie dat niet wil, moet dat actief melden. Zo’n 3,33 miljoen volwassenen hebben geen keuze gemaakt. Dat is bijna een kwart. Vorig jaar waren dit er 3,29 miljoen.

Ongeveer 10,6 miljoen mensen hebben wel een keuze gemaakt. Bijna 4,8 miljoen van hen geven toestemming om hun organen te transplanteren, ruim 4,3 miljoen geven geen toestemming en ongeveer 1,5 miljoen mensen laten die keuze over aan hun nabestaanden.

In de groep van 18- tot 25-jarigen heeft 41 procent geen keuze gemaakt. In 2022 was dit iets meer dan 36 procent. De groep jongvolwassenen die geen toestemming geeft, steeg in die periode van 41 naar 45 procent. Van de mensen van 75 jaar en ouder geeft meer dan de helft geen toestemming voor orgaandonatie. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:57 AI-model van Isala helpt artsen bij behandelkeuze uitgezaaid melanoom
13:59 Nieuwe afdeling CWZ wint impactmakerprijs
13:55 Nieuwe opleiding moet professionele oplossing bieden tegen agressie in de zorg 
13:50 Meer mensen zijn automatisch donor doordat ze geen keuze maken
13 okt 2025 Paula Nelissen nieuwe bestuursvoorzitter Maxima MC

Interessant voor u

143 Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

137 IGJ-inspecteur: ‘Maak zorg veiliger met experts uit luchtvaart en petrochemie’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties