Meer parkinson in Noord-Nederland en bij hogere inkomensgroepen

De ziekte van Parkinson komt vaker voor in de noordelijke provincies van Nederland en bij personen met een hogere sociaaleconomische status. Dit blijkt uit een nieuwe, grootschalige analyse van de Universiteit Utrecht en het Radboudumc naar de verspreiding van de ziekte tussen 2017 en 2022.

Het onderzoek, gepubliceerd in The Lance, is de eerste landelijke studie die gezondheidsdata, zoals ziekenhuisgegevens en medicijnvoorschriften, koppelt aan demografische gegevens. De cijfers tonen aan dat mannen een groter risico lopen dan vrouwen en dat de piek van nieuwe diagnoses ligt bij personen tussen de 75 en 85 jaar. Opvallend is daarnaast dat de ziekte vaker wordt vastgesteld bij hoogopgeleiden.

Instroom stabiel

Hoewel het totaal aantal mensen dat in Nederland leeft met parkinson stijgt, blijft de instroom van nieuwe patiënten relatief stabiel op gemiddeld 3.724 per jaar. De toename in de totale patiëntengroep wordt verklaard doordat patiënten dankzij gespecialiseerde zorg, zoals via ParkinsonNet, langer leven met de ziekte.

De geografische verschillen zijn significant, met een hogere incidentie in het noorden vergeleken met het zuiden. De onderzoekers waarschuwen echter voor voorbarige conclusies over de oorzaken. De huidige spreiding komt niet direct overeen met bekende risicofactoren, zoals luchtvervuiling of specifieke landbouwgebieden, op het moment van diagnose.

Vertekend beeld

Omdat parkinson zich over een periode van minstens tien jaar ontwikkelt, geeft het woonadres tijdens de diagnose mogelijk een vertekend beeld. Vervolgstudies, waaronder het PD-PEST-onderzoek, richten zich nu specifiek op de historische blootstelling aan onder meer bestrijdingsmiddelen op individueel niveau.