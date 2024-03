Meer personeel met valse diploma’s en VOG’s

Het aantal zorgmedewerkers dat met een vals diploma of Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan de slag ging en uiteindelijk is betrapt, is in 2023 gestegen.

Dat meldt volgens De Telegraaf IGJ. Die vermoedt dat dit het topje van de ijsberg is. Patiëntenfederatie Nederland maakt zich volgens De Telegraaf grote zorgen over de gevolgen voor patiënten.

In 2023 werden in totaal 118 diploma- en VOG-fraudeurs betrapt. Dit tegenover 106 in 2022, 48 in 2021 en 17 in 2020. Een aantal liep tegen de lamp bij een sollicitatie. Anderen vielen door de mand omdat hun collega’s of cliënten twijfels hadden over de kwaliteit van hun werk.

Controle

Een mogelijke verklaring voor de stijging is volgens de IGJ de oproep die de instantie vorig jaar deed aan zorgaanbieders om diploma’s en VOG’s te controleren. “Maar het kan ook zijn dat mensen vaker proberen te gaan werken met valse diploma’s of verklaringen”, aldus een IGJ-woordvoerder. (ANP)