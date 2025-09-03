Meer verbinding, focus en versnelling met AZWA

Vanaf 8 september is het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) van kracht. AZWA borduurt voort op het IZA en richt zich onder andere op nog meer samenwerking tussen het medische en het sociaal domein. Wat houdt AZWA in? En wat betekent het akkoord voor de domeinoverstijgende en regionale samenwerking?

Door Sigrid Starremans

Over een aantal jaar is er in de zorg waarschijnlijk een tekort aan zo’n 300.000 professionals, terwijl de vraag naar zorg verdubbeld zal zijn. Het zijn bekende feiten en om daar iets aan te doen werd in 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten.

Regionale samenwerking

Concentratie van bepaalde specialistische zorg, verschuiving van zorg van het medisch naar het welzijns- of informele domein, een betere verdeling van zorgpersoneel over de regio: het zijn bewegingen waarin in het kader van het IZA wordt gewerkt. Meer regionale samenwerking was daarbij noodzakelijk. “Je wilt dat alle sectoren in de zorg en welzijnsdomein hierbij betrokken zijn en elkaar helpen”, licht Aiko de Raaf, landelijk kwartiermaker IZA bij VWS toe. “Hoe doen we het morgen slimmer? En vooral ook anders? Om dat gesprek goed te kunnen voeren, heb je de regio nodig.”

Sociaal domein aan tafel

AZWA, het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, is ontstaan uit een tussenevaluatie van het IZA en borduurt voort op de geleerde lessen. “Een van de grootste resultaten van het IZA is dat het sociaal domein voor het eerst echt om de tafel zit met het zorgdomein”, vervolgt De Raaf. “En die ontwikkeling gaan we nog een boost geven door middel van het AZWA. Dit akkoord is gericht op versnelling, meer en betere verbindingen, focus en richting.”

Versnelling en meer richting

Met AZWA krijgen bepaalde ontwikkelingen een extra impuls met doorbraakmiddelen. De Raaf: “Een voorbeeld is meer geld voor en focus op het concept Welzijn op Recept. En AZWA geeft meer richting vanwege het simpele feit dat we met elkaar transitiedoelen hebben afgesproken. Bijvoorbeeld: hoe installeer je passende zorg en hoe kom je daartoe? Hoe kunnen we door middel van digitale innovaties en AI personeelstekorten en een grotere zorgvraag opvangen? Ook voor dit soort vraagstukken is meer aandacht en geld beschikbaar zodat in de regio’s de goede accenten worden gelegd.”

Meer verbinding

Verder zijn er bij het AZWA meer partijen betrokken dan bij het IZA, zoals MIND en Sociaal Werk Nederland. Ook een partij als de VNG zit veel steviger aan tafel bij het bestuurlijk overleg. Ook komt het mensperspectief duidelijker aan bod in dit akkoord. De Raaf: “Een belangrijk doel is om het sociaal weefsel in de wijken te versterken. Want bij veel zorgvragen kun je je afvragen: is dit wel een zorgvraag? Of kun je dit ook oplossen in het welzijnsdomein of het informele circuit, dus met zorgcirkels, vrienden of familie? Wij bieden de regio’s nu aan om zorgprofessionals en inwoners samen aan tafel te brengen in talkshows om dit gesprek te voeren. In een groot aantal regio’s is dat al realiteit en worden de talkshows door de regionale omroep uitgezonden.”

