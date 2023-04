Meer zorgorganisaties onder verhoogde bewaking van Waarborgfonds

23.5.2011 ÄZ: Für Immobiliendachfonds wird die Situation wackelig: Immer mehr Menschen fliehen aus dieser Form der Geldanlage. © Brian Jackson / fotolia.com Ärzte Zeitung / 094a14 / 23.05.2011 - Bildnummer: #7493112

Volgens het jaarverslag van WfZ is daarmee sprake van een trendbreuk. Het aantal deelnemers onder verhoogde bewaking nam juist al jaren af. WfZ houdt rekening met een toename van het aantal verhoogde bewakingen in 2023 omdat de omstandigheden voor zorginstellingen ‘uitdagend’ blijven.

Hoge ziekteverzuim

Voorbeelden van die uitdagingen zijn volgens het fonds de kostenstijgingen in brede zin, net als de afbouw van covid-compensatieregelingen in 2022 en het hoge ziekteverzuim onder het personeel, waardoor forse kosten worden gemaakt voor de inhuur van extern personeel of waardoor de beoogde productie en omzet niet gehaald worden.

Zorg op afstand

Een fundamentele uitdaging bij investeringen is de verschuiving naar zorg ‘op afstand’ en ‘buiten de muren’. Ziekenhuizen kiezen er volgens het WfZ bij vervangende nieuwbouw vaak voor om minder vierkante meters terug te bouwen. Verpleeghuisinstellingen zijn ondanks de sterke vergrijzing terughoudend met uitbreiden. Ook zijn verpleeghuisinstellingen terughoudend bij investeringen in concepten waarbij wonen en zorg financieel gescheiden worden. De meeste investeringsplannen van verpleeghuizen, zo ziet WfZ, zijn gericht op de vervanging van bestaande en verouderde gebouwen.

Fors meer leningen verstrekt

Ondanks de uitdagingen heeft WfZ in 2022 voor ruim 418,2 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen verstrekt. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2021. Toen verstrekte het Waarborgfonds 237,1 miljoen euro. Bovendien zit er nog voor 1.318,3 miljoen euro aan leningen in de pijplijn, maar daarbij vraagt het Waarborgfonds zich af of, gezien de vele uitdagingen, deze leningen zich een-op-een doorvertalen naar nieuwe door het fonds geborgde leningen.