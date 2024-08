Meeste adressen hebben AED in de buurt, maar toename stagneert

Die maakt duidelijk dat 88 procent van de adressen binnen 6 minuten te bereiken is. De organisaties stellen vast dat de dekking weliswaar “op een zeer hoog niveau” is, maar ze zien de groei van het aantal apparaten stagneren.

Grote steden

“Nog niet alle huishoudens hebben toegang tot een AED in de buurt”, stellen ze. “In de grote steden, maar ook in andere gemeenten, is de beschikbaarheid van AED’s nog onvoldoende.”

Nederland kent een netwerk van burgerhulpverleners die een oproep krijgen als in hun buurt een hartstilstand is gemeld via alarmnummer 112. Ze kunnen dan de dichtstbijzijnde AED ophalen om het slachtoffer te helpen. Op 8,1 miljoen adressen is nu binnen 500 meter een AED beschikbaar waarmee iemand binnen 6 minuten kan worden gereanimeerd.

“Toch kan en moet het nog beter”, klinkt het. HartslagNu en de Hartstichting roepen gemeenten, bedrijven en burgers op de kaart te bekijken en actie te ondernemen op plaatsen die nog niet snel te bereiken zijn met een AED. (ANP)