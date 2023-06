Meeste gemeenten pakken financieel misbruik ouderen niet aan

Het kabinet-Rutte II heeft gemeenten in 2015 de opdracht gegeven om een “lokale alliantie” op te richten die samenwerkt tegen financieel misbruik van ouderen. De politie, notarissen, banken, thuiszorg en gemeenten moeten hierin samenwerken om signalen op te merken en in te grijpen. Ongeveer veertig gemeenten hebben zo’n alliantie. Daarmee is het doel van Van Ooijen om elke gemeente aan te sluiten nog verre van bereikt. Hiernaast maken circa 23 gemeenten gebruik van de zogeheten expertpool. Dat is een groep professionals op het gebied van financieel misbruik van ouderen die regio’s kunnen inhuren.

Wel budget

Den Haan maakt zich bovendien zorgen of de allianties die bestaan wel standhouden. “Gemeenten krijgen wel budget om financieel misbruik aan te pakken, maar allianties zien daar over het algemeen vrij weinig van terug”, zegt de parlementariër.

Bij een campagne over huiselijk geweld die in augustus begint, wil Van Ooijen expliciet aandacht vragen voor dit onderwerp. Hij wijst ouderen er ook op dat ze een informatiepakket hierover online in kunnen zien of thuis kunnen laten bezorgen. Ze kunnen zich melden bij Veilig Thuis als ze slachtoffer zijn van dergelijk misbruik en niet bij een familielid of bekende terechtkunnen. (ANP)