Meeste Nederlanders willen geen halvering eigen risico in zorg

,

Twee derde van de Nederlanders ziet niets in het voornemen om het eigen risico in de zorg te halveren, dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Zo’n halvering zorgt namelijk voor een forse premiestijging, aldus De Telegraaf.

Onder aanvoering van de PVV heeft het huidige kabinet besloten om dat eigen risico per januari 2027 te halveren naar 165 euro per jaar.

Dit heeft echter grote gevolgen voor de zorgpremie: zo verwacht de Raad van State dat de premie met 200 euro per jaar stijgt wanneer het eigen risico daalt naar 165 euro. Ook schreef de Raad van State in juni nog in een rapport dat de druk op de zorg alleen maar toeneemt als het eigen risico wordt gehalveerd, aangezien mensen sneller gebruik maken van zorg zonder te overwegen of het nodig is.

Nu het kabinet is gevallen en de verkiezingen voor de deur staan, is de vraag of die halvering doorgaat. Het zal voor een groot deel afhangen van de uitslag van de verkiezingen. (ANP)

Zorgverzekeraars

