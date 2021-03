Meeste nieuwe besmettingen in drie maanden

Tussen dinsdagochtend en woensdag zijn 7624 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Dat is voor een woensdag het hoogste aantal sinds 30 december. Het aantal opgenomen patiënten in ziekenhuizen daalde naar 2187: elf minder dan gisteren werd gemeld.

De afgelopen zeven dagen zijn 47.676 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 6811 bevestigde besmettingen per dag, het hoogste niveau sinds half januari.

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen van het land: 302. In Rotterdam kwamen 301 besmettingen aan het licht, in Den Haag 204 gevallen en in Utrecht 133. Daarna volgen Tilburg (127), Eindhoven (110) en Den Bosch (100).

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 31. Dat komt redelijk overeen met het gemiddelde van de afgelopen periode. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders positief getest. Van 16.378 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Na zes achtereenvolgende dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen het afgelopen etmaal iets gedaald. Volgens het LCPS liggen er 625 op de intensive care, twee meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1562 coronapatiënten, een daling van 13 afgelopen etmaal. “We verwachten dat deze stijging de komende tijd doorzet. Dit wordt veroorzaakt door de inmiddels dominante Britse variant van het coronavirus”, stelt het LCPS in een toelichting. (ANP)