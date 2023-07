Zorgkantoren schuiven door kritiek op inkoopbeleid; gehandicaptenzorg zet kort geding door

Zorgkantoren hebben verschillende wijzigingen in het inkoopbeleid Wet langdurige zorg 2024-2026 doorgevoerd. Het gaat om kleine tegemoetkomingen naar aanleiding van de vele duizenden vragen die zorgaanbieders hebben gesteld aan de zorgkantoren. Zo is de Normatieve Huisvestingscomponent aangepast voor de gehandicaptenzorg. De VGN gaat wel door met het kort geding.

Verschillende zorgverzekeraars hebben de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC)-korting voor de gehandicaptensector aangepast. Menzis laat het percentage voor de looptijd van dit beleid nu op 100 procent staan. CZ blijft wel bij een korting, maar stelt die korting een jaar uit. In 2024 blijft er 100 procent vergoeding bestaan.

Er waren ook twee zorgkantoren die geen beleid over de NHC bekend hebben gemaakt en die dat nu wel hebben gedaan. VGZ geeft aan in 2024 100 procent te betalen voor 2025. Na die tijd is het beleid nog niet bekend. Zorg en Zekerheid gaat voor 100 procent in 2024-2026.

CZ is dus een van de weinige zorgkantoren die de korting op de NHC in stand houdt. Manager CZ zorgkantoor, Caro Verlaan: “We sturen aan op extramuralisering. Het geld dat we daardoor besparen, willen we investeren in complexe zorg. Daar geloven wij in en het grootste deel van de zorgaanbieders staat ook achter ons. Wat we wel hebben gedaan, is de aanbieders meer tijd gunnen.”

Tariefpercentage blijft intact

Het zorgkantoor van CZ heeft niets veranderd aan de hoogte en onderbouwing van het tariefpercentage. Voor zorgorganisaties zouden de tarieven niet kostendekkend zijn. “Het is landelijk beleid”, zegt Verlaan. “Er zit een onderbouwing onder, dus dat is intact gebleven.”

Verlaan: “We hebben een berekening gemaakt waaruit blijkt dat als zorgorganisaties niets veranderen, 25 procent in de rode cijfers komt. Dat is voor ons de groep aanbieders waar wij een opdracht zien om doelmatiger te werken. We willen graag in gesprek met aanbieders die het financieel moeilijk krijgen. We willen ze helpen om te zorgen dat ze ook tot die grote groep organisaties gaan behoren waar het wel gaat.”

Voorsorteren op kort geding

Zorgverzekeraars kregen meer dan tienduizend vragen van zorgaanbieders waarvan sommigen recent gepubliceerd en beantwoord zijn in de ‘Nota van inlichtingen‘. Zorgorganisaties soreteren daarmee voor op het aanspannen van een kort geding tegen de zorgkantoren. Volgens Verlaan wilden sommige aanbieders bijvoorbeeld weten wat een cliënt is.

Het stellen van een vraag is volgens de aanbestedingsbeginselen een voorwaarde om bezwaar te kunnen maken. Het maken van een bezwaar is weer een voorwaarde voor het starten van een kort geding. Als het stellen van een vraag en het indienen van een bezwaar niet zijn gedaan, is het ook niet mogelijk om een kort geding aan te spannen.

VGN gaat door

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft samen met 58 zorgorganisaties al een kort geding aangespannen tegen het nieuwe inkoopbeleid. De zitting is 28 september. Zij gaan daar, ondanks de wijzigingen, mee door. VGN onderzoekt momenteel wat de aanpassingen betekenen voor de eisen die ze stellen tijdens het kort geding, maar waarschijnlijk, zo stelt de woordvoerder, “zijn de tarieven niet zo ver opgehoogd als wij willen.”

Besparingen

In een brief aan de Tweede Kamer maakte minister Helder op 2 mei al bekend dat het budgettair kader Wlz volgend jaar al 1,2 procent omlaag gaat, oplopend tot 3 procent in 2026. Bestuurder Marcel van der Priem van woonzorgorganisatie De Wever, berekende in een blog op Zorgvisie dat de sector ouderenzorg tot 2026 zo’n 12 miljoen euro moet bezuinigen. De besparingen moeten voor een groot deel komen uit de meerjarige contractering.

De NZa kreeg de opdracht de korting in de maximumtarieven van 2024 te verwerken. Overigens met de specifieke opdracht van de minister aan de zorgkantoren om het gemiddelde kortingspercentage in de prijsafspraken niet te verlagen.

Rechtszaak gewonnen

In 2020 wonnen zorgaanbieders in de langdurige zorg nog een rechtszaak tegen de zorgkantoren. De rechter oordeelde toen dat de zorgkantoren reële tarieven moeten bieden, omdat zij gebonden zijn aan de aanbestedingsbeginselen.