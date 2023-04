Meisje in Radboudumc overleden aan gevolgen van mazelen

Een meisje is afgelopen maand in het Radboudumc in Nijmegen overleden aan de complicaties van de mazelen. Dat bevestigt het Nijmeegse ziekenhuis maandag na berichtgeving van De Gelderlander.

Een woordvoerster van het ziekenhuis zegt verder vanwege privacyoverwegingen niets te kunnen delen over de patiënt. Het is ook niet bekend waar het meisje de ziekte heeft opgelopen.

Ernstige complicaties

De kans om te overlijden aan een infectie met mazelen is in Nederland kleiner dan 1 op de 10.000. Als er complicaties ontstaan, kunnen die wel ernstig zijn, zoals een hersenontsteking. De mazelenvaccinatie is sinds 1976 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Niet vaccineren

In Nederland wordt ongeveer eens in de tien tot vijftien jaar een mazelenepidemie verwacht, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de website. Die heerst dan met name onder bevolkingsgroepen die zich niet laten vaccineren. In 2013 heerste er voor het laatst een mazelenepidemie. Daarbij overleed een 17-jarig meisje uit Zeeland. (ANP)