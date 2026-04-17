Meldkamer Ambulance hoeft opnames niet vrij te geven van rechter

De meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland hoeft de bandopnames van een 112-melding niet vrij te geven. Dat stelt de rechtbank Noord-Nederland.

Het gaat op een 112-melding van de moeder van de verdachte van de moord op Ruben uit Assen, Esmée D. De voormalige vriendin wordt ervan verdacht Ruben met gif om het leven te hebben gebracht.

De moeder heeft waarschijnlijk bijzijn van verdachte de alarmlijn 112 gebeld. De advocaat had aan de rechtbank gevraagd om de opname van dat telefoongesprek vrij te geven. De meldkamer beriep zich echter op het verschoningsrecht en weigerde de opname vrij te geven.

Verschoningsrecht

De rechtbank oordeelt nu dat meldkamer zich kan beroepen op het verschoningsrecht en de opnames niet vrij hoeft te geven. Volgens de rechter waren er onvoldoende redenen om het verschoningsrecht te doorbreken. Dat zowel de verwacht als de nabestaanden geen bezwaar hadden, maakte geen verschil, stelt de rechter.

Meldkamers hechten aan de vertrouwelijkheid van de telefoongesprekken om zo de drempel voor mensen om zaken te melden zo laag mogelijk te houden.