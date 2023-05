Melkert: ‘Bureaucratie IZA blokkeert uitvoering’

“De bureaucratie zorgt voor flinke vertraging bij het maken van plannen voor de uitvoering van IZA”, zegt Melkert. Dat blijkt de laatste maanden in de praktijk. Voor het aanvragen van bijvoorbeeld transformatiegeld voor de modernisering van het zorgstelsel moet veel te veel vooraf worden verantwoord, vindt de NVZ-voorzitter.

Melkert ondersteunt de noodkreet van bestuurder Tamara Kroll van Martini Ziekenhuis in Groningen. Ze zegt op Zorgvisie dat het IZA “veel te technocratisch” is. Ze hekelt de “dikke papierberg waar we doorheen moeten bij een aanvraag van transformatiegeld, de reeks strikte randvoorwaarden en de te strakke deadlines: het is niet te doen. Als daaraan niets verandert, gaan er zorgorganisaties afhaken.”

Oneindig veel overleg

Doel van IZA is onder meer dat de zorg efficiënter gaat werken, aldus een woordvoerder van de NVZ. Maar de brancheorganisatie van ziekenhuizen ziet het tegenovergestelde: “Oneindig veel overleg over bijvoorbeeld digitale zorg, zorgcoördinatiecentra, Juiste Zorg op de Juiste Plek, samenwerking in de regio en discussies van allerlei partijen over wat passende zorg eigenlijk moet zijn. Veel procedures. Al die overleggen. Al dat papier!”

Proces zeer stroperig

“We herkennen het verhaal van Tamara Kroll dus voor de volle 100 procent”, aldus NVZ. “Het proces is zeer stroperig. En dan staan we nog maar aan het begin van het hele IZA-traject.”