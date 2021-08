Mensen laten zich minder testen als GGD-testlocatie ver weg is

Mensen die binnen 3 kilometer rijden van een testlocatie woonden, lieten zich het meest testen. Per maand liet 6,5 procent van deze groep dat één of meerdere keren doen, tegen 5,1 procent van de mensen die op 10 kilometer afstand of verder van een testlocatie woonden. Dit effect was nog sterker bij mensen zonder auto of een ander motorvoertuig. Het CBS heeft voor dit onderzoek niet gekeken naar testlocaties van andere instanties dan een GGD.

Friesland

Inwoners van Friesland moesten in januari gemiddeld 10,8 kilometer rijden naar een testlocatie van een GGD, inwoners van de provincie Utrecht slechts 4,3 kilometer. Tussen augustus 2020 en januari 2021 zijn er flink wat GGD-testlocaties bijgekomen. Daardoor konden veel mensen zich dichterbij huis laten testen. Dit was het duidelijkst te merken in Limburg.

Gepensioneerden

De onderzoekers zien ook dat mensen van 18 tot en met 40 jaar, werknemers en ontvangers van een WW-uitkering zich vaker laten testen. Gepensioneerden en bijstandsontvangers laten zich juist weer minder bij een GGD controleren of ze corona hebben. (ANP)