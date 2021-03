Menzis-CFO treedt toe tot rvt van VZVZ

Econometrist en actuaris Sloots is als Chief Financial & Risk Officer (CFO) lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar Menzis. Eerder bekleedde hij verschillende bestuurlijke functies binnen pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Daarnaast is Sloots lid van de raad van commissarissen van Vektis en VECOZO.

Bindende voordracht

Sloots is –net als zijn voorganger Van Son- benoemd op bindende voordracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Naast ZN hebben ook de koepelorganisaties die aan de basis van VZVZ hebben gestaan en Patiëntenfederatie Nederland een bindend voordrachtsrecht voor leden van de raad van toezicht.

VZVZ profileert zich als de organisatie die afsprakenstelsels, zoals voor het Landelijk Schakelpunt (LSP), in gebruik en in beheer kan nemen. Het gaat met name om elektronische uitwisselingssystemen in de gezondheidzorg.