Merendeel Kamer wil lager eigen risico uit angst voor zorgmijding

Een groot deel van de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartij D66, wil dat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zijn plannen aanpast voor het verplichte eigen risico in de zorg. De Kamer is bang dat mensen uit financiële overwegingen zorg gaan mijden en wil dat voorkomen. Het eigen risico moet omlaag of anders worden geregeld.

Het kabinet wil het verplichte eigen risico in de zorg van 2023 tot en met 2025 bevriezen op 385 euro per jaar. Vanaf 2025 moet wettelijk zijn geregeld dat het eigen risico bij alle zorgverzekeraars gespreid kan worden betaald.

Boete op ziek zijn

D66 wil dat die gespreide betaling al sneller, bijvoorbeeld per 2024, wordt doorgevoerd, zei Wieke Paulusma in het debat over de eigen bijdragen in de zorg. Het is volgens Kuipers onhaalbaar om de wetswijziging al in 2024 in te voeren.

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP, PVV, DENK en de fractie Den Haan willen dat het eigen risico omlaag gaat. SP-Kamerlid Maarten Hijink vindt het eigen risico geen eerlijk middel om mensen voor zorg te laten betalen. Kleine aanpassingen zoals het kabinet voor ogen heeft – zoals die gespreide betaling – leveren voor bijvoorbeeld chronisch zieken niets op. “Onder de streep blijft die 385 euro een boete op ziek zijn.”

Slimmere vormgeving

Om zorgmijding tegen te gaan, moet niet alleen naar het eigen risico worden gekeken, maar ook naar de eigen bijdrage die patiënten voor zorgbehandelingen moeten betalen, vindt GroenLinks. Een gespreide betaling van het eigen risico gaat te weinig doen. “We moeten een stap extra zetten”, betoogde Corinne Ellemeet.

Eigen bijdragen dragen bij aan de betaalbaarheid van de zorg, zei Kuipers. “We nemen maatregelen om die voor iedereen betaalbaar te houden.” Met de bevriezing van het eigen risico en een “slimmere vormgeving” ervan wil het het kabinet voorkomen dat mensen uit geldgebrek niet naar een arts gaan.

Samenwerking zorgaanbieders

Samen met SP en DENK wil GroenLinks het zorgstelsel op de schop nemen. Het kabinet voelt niets voor een stelselherziening. Kuipers meent dat er veel kan worden verbeterd door meer aan te dringen op samenwerking tussen zorgaanbieders. Een groot aantal fracties is daar sceptisch over, omdat zorgverleners ook elkaars concurrenten zijn.

Kuipers ziet het positiever in. Het ministerie gaat meer sturen op samenwerking tussen zorgaanbieders. “Ondanks concurrentie kan dat wel degelijk.” Als straks blijkt dat de samenwerking niet of onvoldoende van de grond komt, is de minister bereid om in coalitieverband te bespreken of het zorgstelsel “in welke vorm dan ook” toch moet worden aangepast. (ANP)