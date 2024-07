Op deze 22 medische wegwerpproducten valt de meeste milieuwinst te halen

De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 13 procent van het nationale grondstofgebruik en 4 procent van alle afvalstromen. Een goed inzicht in de milieu-impact van wegwerpproducten en daarmee gerichte acties hierop ontbraken echter.

Korte termijn campagne

Daarom onderzocht de NFU-werkgroep ‘Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken’ waar de meeste winst te behalen valt. Aan de hand van inkoopdata, materiaalanalyses en impact-inschattingen heeft de werkgroep een longlist van de 50 medische disposables opgesteld. Deze is ingekort tot een shortlist van 22 producten waar de grootste duurzaamheidsslag op te maken valt en waarvoor op korte termijn verandering mogelijk is.

In het rapport doet de werkgroep aanbevelingen voor gerichte campagnes voor duurzame zorg. De opgestelde adviezen zijn geformuleerd op basis van de ‘R-ladder’. Oplossingen zijn bijvoorbeeld het minder gebruiken van deze wegwerpproducten (refuse en reduce) en de overstap op herbruikbare (reuse) of beter recyclebare materialen (recycle). Voor enkele producten, zoals OK-jassen en beschermjassen, zijn al herbruikbare of wasbare varianten beschikbaar.

Circulaire zorgsector

“Voor andere producten is er behoefte aan verder onderzoek en samenwerking met leveranciers om duurzamere alternatieven te ontwikkelen”, aldus de NFU-werkgroep, die het onderzoek een belangrijke stap richting een circulaire zorgsector in 2050 noemt.

Tegelijkertijd vraagt de implementatie van oplossingen voor minder milieu-impact nog veel inzet. “De onderzochte producten op de shortlist kunnen als basis worden gebruikt voor het verder uitwerken van meer gedetailleerde adviezen voor het overstappen naar reusable producten, het ontwikkelen van stappenplannen voor implementatie en het ontwikkelen van communicatie toolkits, wat op korte termijn bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen.”