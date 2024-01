Met HealthChain geeft Rijnstate boost aan innovatie

Om de zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden implementeert Rijnstate dagelijks innovaties en nieuwe digitale toepassingen. Dit vindt al op grote schaal plaats, maar de behoefte aan verdere opschaling is groot. Hierbij is samenwerking en kennisdelen van cruciaal belang. Om die reden is Rijnstate partner in verschillende (internationale) samenwerkingsverbanden. HealthChain is zo’n samenwerkingsverband.

HealthChain is een Europees project dat als doel heeft het versnellen van adoptie en implementatie van innovatie in de zorg. Oost-Nederland is een van de vijf Europese regio’s binnen dit project. Rijnstate werkt hierin nauw samen met Philips, BeterDichtbij en OostNL en levert hierbij input voor de zogenaamde ‘challenges’: uitdagingen in de zorg die vragen om een oplossing.

Betaalbaar

Loes Habermehl, projectleider Innovatie en Zorgtransformatie in Rijnstate: “Het doel van Rijnstate is om versneld stappen te zetten om de zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden.

Daarvoor willen we thuismonitoring opschalen, zelfmanagement van patiënten bevorderen en de samenwerking met zorgpartners in de regio verbeteren. HealthChain kan daarin bijdragen door challenges binnen deze onderwerpen, in co-creatie met bedrijven en andere zorgpartners, aan te pakken.”