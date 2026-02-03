Meta doet niks tegen deepfakes met artsen

Amsterdam UMC ziet sinds juli 2025 op sociale media steeds meer deepfakes opduiken waarin artsen van het ziekenhuis zogenaamd pillen of supplementen aanbevelen. “We hebben Meta meerdere keren benaderd, maar er wordt geen actie ondernomen”, zegt de woordvoerder.

Deepfakes, door AI-gecreëerde video’s waarin de stem en de video zo worden aangepast dat het lijkt dat het om een echte video-opname gaat, vormen een steeds groter probleem. De eerste deepfake waarin artsen van Amsterdam UMC werden gebruikt dook op in juli 2025. Sindsdien wordt medewerkers gevraagd misleidende advertenties meteen te melden.

Afslankpillen en

Het aantal deepfakes dat gemeld wordt groeit, ziet het ziekenhuis. Vooral slaapmiddelen en afslankmiddelen worden steeds vaker in advertenties zogenaamd door artsen aangeprezen. Het ziekenhuis heeft Meta al meerdere keren verzocht de berichten weg te halen. Er is nog geen enkele keer gehoor aan gegeven. Het antwoord is steevast dat Meta niet in staat is om vast te stellen dat het om onwettelijke of ongepaste content gaat. “We zijn er wel in geslaagd om een aantal keer een post offline te krijgen door de eigenaren van de bedrijven een aanmaning te sturen”, zegt de woordvoerder.

