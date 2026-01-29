Skipr

Umc’s waarschuwen voor nepadvertenties met deepfakes

,

Op Instagram en Facebook gaan nepadvertenties rond voor afslankpillen en slaappillen waarin deepfakes worden gebruikt van artsen van het Amsterdam UMC.

Dat meldt het ziekenhuis op Linkedin.

Het Amsterdam UMC is niet het enige ziekenhuis waarvan de naam van de instelling en de beeltenis van artsen op social media worden misbruikt om producten te promoten.

Eerder meldde ook het Radboudumc uit Nijmegen dat er op social media nepvideo’s rondgingen waarin artsen van het ziekenhuis zogenaamd medicijnen zouden aanprezen. Een patiënt meldde een deepfake waarin een gynaecoloog van het ziekenhuis voedingssupplementen aanprees. Het ziekenhuis opende vervolgens een meldpunt waarop mensen nepvideo’s en advertenties kunnen melden.

Deepfakes, door AI-gecreëerde video’s waarin de stem en de video zo worden aangepast dat het lijkt dat het om een echte video-opname gaat, vormen een steeds groter probleem. Het academische ziekenhuis in Amsterdam roept mensen op om nepvideo’s te melden bij de platformen waarop ze staan, dus bijvoorbeeld bij Facebook en Instagram.

Technologie

