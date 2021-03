Migranten en mensen met lage inkomens sterven vaker aan covid-19

Mensen met een migratieachtergrond of een lager inkomen hebben grotere kans om te overlijden aan Covid-19 dan respectievelijk mensen met een Nederlandse achtergrond of hoger inkomen. Hiermee vertoont corona hetzelfde patroon als andere doodsoorzaken.

Dit zijn de resultaten van een studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij berekende het overlijdensrisico op basis van sterfgevallen tijdens de eerste golf.

Migratieachtergrond

De totale COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf betrof 8.542 mensen met een Nederlandse achtergrond, 1.042 met een westerse migratieachtergrond en 456 met een niet-westerse migratieachtergrond. Maar omdat de laatste twee groepen kleiner zijn, is het sterfterisico voor die groepen dus groter. Aan het begin van de eerste golf was het aandeel in de sterfte het hoogst onder mensen met een Nederlandse achtergrond.

Turken en Surinamers

Er zijn verschillen tussen verschillende migratieachtergronden. Vooral mensen met een Turkse en Surinaamse migratieachtergrond hebben een het groter risico op overlijden aan Covid. Bij mensen met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond was het risico ongeveer gelijk of zelfs lager dan mensen met een Nederlandse achtergrond.

Inkomensverschillen

Ook inkomen heeft invloed op het overleven van corona. Mensen met een laag inkomen hebben een grotere kans om te overlijden aan Covid-19 dan mensen met een hoog inkomen. Van de mensen met corona die geen zorg hebben ontvangen stierven mensen met en het laagste inkomen twee keer vaker dan mensen met het hoogste inkomen.