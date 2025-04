Mijzo krijgt een nieuwe bestuurder

Quirijn Lok start per 1 september 2025 als nieuwe bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Mijzo. Lok is nu nog bestuurder van GGZ Westelijk Noord-Brabant.

Mijzo werkt met twee bestuurders in plaats van drie. Lok gaat samenwerken met bestuursvoorzitter Mireille de Wee.

Lef en uithoudingsvermogen

Voorzitter van de raad van toezicht Victor van Dijk: “Mijzo is intern, in de regio en landelijk actief in haar bijdrage aan de transformatie van de ouderenzorg. Dit vraagt lef en uithoudingsvermogen. Die kwaliteiten herkennen we in Quirijn Lok. Hij brengt met zijn ervaring een mix aan kwaliteiten die passen bij de beweging die we bij Mijzo aan het maken zijn.”