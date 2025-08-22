Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Miljoeneninvestering voor onderzoek naar ziekte van Parkinson

,

Stichting ParkinsonFonds investeert een recordbedrag van 4,2 miljoen euro in elf nieuwe onderzoeksprojecten naar de ziekte van Parkinson.

De projecten zijn geselecteerd door de onafhankelijke Scientific Advisory Board en richten zich op vier inhoudelijke domeinen: Genen, Veroudering, Leefstijl en Omgeving. Ze omvatten onder andere studies naar genetische risico’s, de invloed van het microbioom, het effect van luchtvervuiling op hersencellen, innovatieve verouderingsmodellen en nieuwe toepassingen van deep brain stimulation (DBS).

Donateurs

De toekenning van deze financiering is volledig mogelijk gemaakt door particuliere donateurs. Naast de financiering van de elf nieuwe onderzoeksprojecten blijft ook de Hersenbank Amsterdam structureel ondersteund worden, met een jaarlijkse bijdrage van 65.000 euro.

Reageer op dit artikel
Meer over:FinancieringOnderzoek en wetenschap

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:59 Miljoeneninvestering voor onderzoek naar ziekte van Parkinson
24 jul 2025 NZa: Nieuwe bekostiging VG7
6 mrt 2025 Agema benadrukt opnieuw niets in verbod op private equity te zien
26 feb 2025 Regio Haaglanden maakt afspraken over financiering palliatieve thuiszorg

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties