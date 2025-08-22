Miljoeneninvestering voor onderzoek naar ziekte van Parkinson

Stichting ParkinsonFonds investeert een recordbedrag van 4,2 miljoen euro in elf nieuwe onderzoeksprojecten naar de ziekte van Parkinson.

De projecten zijn geselecteerd door de onafhankelijke Scientific Advisory Board en richten zich op vier inhoudelijke domeinen: Genen, Veroudering, Leefstijl en Omgeving. Ze omvatten onder andere studies naar genetische risico’s, de invloed van het microbioom, het effect van luchtvervuiling op hersencellen, innovatieve verouderingsmodellen en nieuwe toepassingen van deep brain stimulation (DBS).

Donateurs

De toekenning van deze financiering is volledig mogelijk gemaakt door particuliere donateurs. Naast de financiering van de elf nieuwe onderzoeksprojecten blijft ook de Hersenbank Amsterdam structureel ondersteund worden, met een jaarlijkse bijdrage van 65.000 euro.