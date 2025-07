MIND-peiling: AI kan helpen bij praten over psychische problemen

MIND bevroeg haar volgers op Instagram om een eerste idee te krijgen van AI-gebruik bij psychische klachten. Van de 211 deelnemers geeft 36 procent aan wel eens gebruik te maken van AI om te praten over psychische klachten. Bijna de helft van de gebruikers vindt dat AI helpt, voor een derde helpt kunstmatige intelligentie soms of een beetje.

Risico’s

De deelnemers stellen dat AI nooit luistermoe wordt en altijd beschikbaar, anoniem en gratis is. Lange wachttijden, wantrouwen in de ggz, het gebrek aan naasten waar men terecht kan, het vinden van informatie of het voorbereiden van therapiesessies zijn andere redenen om met AI in gesprek te gaan.

In de peiling vroeg MIND niet of mensen ook de risico’s van AI kennen en vervolgens hoe zij daarmee omgaan. “Risico’s zijn onder andere het gebrek aan privacy en gegevensbescherming, de kans op bias, stigmatisering en discriminatie door AI”, waarschuwt MIND. “Bovendien kan AI foutieve, schadelijke en soms zelfs dodelijke adviezen geven aan mensen met psychische klachten.”

Meer onderzoek

MIND roept daarom op tot meer onderzoek naar de risico’s van de inzet van AI, het ondervangen van de risico’s en goede voorlichting over het gebruik van generatieve AI. “Ook stimuleren we het verkennen en benutten van de kansen van AI. Het betrekken van mensen met ervaringskennis is hierin cruciaal.”