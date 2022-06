MIND: verplicht zorgverzekeraars op tijd ggz-contracten te sluiten

Om cliënten zo volledig en transparant informatie te bieden, moeten zorgverzekeraars eerder hun contracten met ggz-aanbieders afsluiten. Dat betoogt MIND in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil MIND dat de financiële consequenties van een nieuwe vorm van eigen bijdrage voor ggz-cliënten worden doorberekend voordat daarover besloten wordt.

De belangenorganisatie schrijft dat op 28 juni, voorafgaand aan het debat in de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en de eigen bijdrage in de zorg. MIND wijst de zorgverzekeraars op hun zorgplicht en informatieplicht. Verzekerden willen weten met welke zorgaanbieders de verzekeraar een contract heeft. Een groot aantal verzekeraars vergoedt nog maar driekwart van de kosten bij niet-gecontracteerde ggz-aanbieders. MIND wil dat verzekeraars deze informatie jaarlijks voor 1 december geven, desnoods door middel van een wettelijke termijn.

Keuzevrijheid

De toenemende wachtlijsten in de ggz spelen daarbij ook een rol. Daarin is het belangrijk dat cliënten een eigen aanbieder kunnen kiezen, zo vindt MIND. Bovendien mogen cliënten niet in hun keuzevrijheid worden beperkt doordat zij een steeds hogere prijs moeten betalen.

Daarnaast vraagt MIND de Tweede Kamer te kijken naar het de consequenties van een nieuw systeem voor de eigen bijdrage. Daarin betalen cliënten een eigen bijdrage per behandeling, zo is het idee. Het is nu nog te onduidelijk wat de kosten worden voor ggz-cliënten. Sommige varianten kunnen heel nadelig uitpakken voor cliënten, zo concludeert MIND. Bovendien zijn de berekening enkel gemaakt voor zorg die valt onder de Zvw. Maar veel ggz-cliënten hebben ook te maken met de eigen bijdrage vanuit de Wmo of de Wlz.