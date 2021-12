Minder beroertes en TIA’s in eerste coronagolf

In de eerste coronagolf van vorig jaar gingen 29 procent minder mensen naar de huisarts vanwege beroerteklachten. De huisartsen zagen ook 37 procent minder TIA’s dan in het jaar ervoor.

“Daardoor is het aannemelijk dat mensen onnodige gezondheidsschade hebben opgelopen”, concludeert de Hartstichting na onderzoek van Erasmus MC, dat werd gefinancierd door ZonMW. De studie verschijnt donderdag in Neurology. Ongeveer 167.000 huisartsgegevens in de regio Rotterdam werden geanalyseerd.

Deze achtergebleven zorg is na die eerste coronagolf niet ingehaald, aldus de Hartstichting. De organisatie is bang dat beroerteslachtoffers in de huidige lockdown opnieuw zorg vermijden. Evelien de Schepper, huisarts-epidemioloog bij Erasmus MC: “Het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven tijdens de lockdowns, kan ertoe hebben geleid dat mensen geen hulp zoeken ondanks alarmsymptomen.”

Zorgwekkend

Directeur Floris Italianer van de Hartstichting vindt de onderzoeksresultaten zorgwekkend: “Mensen vinden het vaak al moeilijk genoeg om de ernst van de beroertesignalen in te schatten. Waardoor zij niet direct hulp zoeken. Corona lijkt dit verder te bemoeilijken. We vrezen dat mensen onnodige gezondheidsschade oplopen. Want dit is geen zorg die je uit kunt stellen. Bij beroerteklachten moeten mensen snel gezien worden door een arts. Ook bij een TIA is behandeling vaak nodig, om een ernstige beroerte te voorkomen.”

Het onderzoek vond plaats in samenwerking met het Radboudumc, Amsterdam UMC, UMC Utrecht, UMCG, Universiteit Maastricht, KWF Kankerbestrijding en Harteraad.