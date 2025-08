Minder controles dankzij thuismonitoring in Spaarne Gasthuis

Dit geldt voor patiënten met reuma, MS of zwangerschapsdiabetes. Deze groepen kunnen nu via een app een vragenlijst invullen.

Zo werkt het

In plaats van controles in het ziekenhuis vullen de desbetreffende patiënten vragenlijsten in. Daarnaast zijn ook uitkomsten van labonderzoeken terug te vinden in de app. Op basis van deze gegevens controleert het Thuismonitoringcentrum of alles in orde is.

Bij patiënten met reuma levert dit 70 tot 80 procent minder afspraken in het ziekenhuis op. Bestuursvoorzitter Henk Gerla van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid: “In onze meerjarenovereenkomst met het Spaarne Gasthuis hebben we afspraken gemaakt om de zorg anders te organiseren: thuis waar het kan en in het ziekenhuis waar het moet. Het Thuismonitoringcentrum doet precies dat.”

Opschalen

Binnenkort kunnen ook patiënten met een chronische longaandoening, chronische darmziekte of prostaatklachten gebruikmaken van het Thuismonitoringcentrum. Het ziekenhuis verwacht dat het aantal aandoeningen kan worden uitgebreid naar twintig.