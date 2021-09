Minder dan 500 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gezakt tot onder de 500. Voor het eerst sinds 23 juli komt het aantal opgenomen patiënten onder die grens uit.

491 patiënten

Ziekenhuizen behandelen momenteel 491 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 22 minder dan op donderdag. Sinds dinsdag zijn 87 bedden vrijgekomen. In de laatste 2,5 week daalde het aantal opgenomen patiënten met bijna 200.

IC

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen dag met 8 naar 176. Dat is het laagste aantal sinds 28 juli. Op de verpleegafdelingen kwamen per saldo 14 bedden vrij. Daar liggen nu 316 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 20 juli.

Instroom daalt

De bezetting in de ziekenhuizen daalt doordat de instroom daalt. Steeds minder coronapatiënten worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur hadden 52 mensen zulke ernstige coronaklachten dat ze in een ziekenhuis belandden. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld zo’n 47 nieuwe opnames, het laagste niveau sinds 19 juli.

Andere aandoeningen

Het aantal patiënten met andere aandoeningen op de intensive cares steeg juist. Op die kamers liggen nu 612 zogeheten non-Covid-patiënten. Voor het eerst sinds 15 juli komt dat aantal boven de 600 uit.

Besmettingen

Ook het aantal besmettingen daalt. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn iets meer dan 1700 positieve coronatests geregistreerd. Daardoor daalt het gemiddelde voor de veertiende dag op rij.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg afgelopen dag 1718 meldingen dat het coronavirus was vastgesteld. Precies een week geleden waren er ruim 2100 positieve tests en de vrijdag daarvoor bijna 2700. In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM 12.165 positieve tests, gemiddeld 1738 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 juli, tachtig dagen geleden. (ANP)