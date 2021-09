‘Minder inhaaloperaties in ziekenhuizen dan ingeschat’

Zwaar overschat, vindt hoogleraar gezondheidszorgeconomie Xander Koolman. “Er is veel zorg niet geleverd, maar je kunt niet verwachten dat al die zorg ook ingehaald moet worden.” Volgens Koolman gaat de NZa in haar berekening uit van een grote groep patiënten die zich nog niet heeft gemeld voor zorg. “Maar er zijn helemaal geen signalen dat zij dat ooit gaan doen. Na de eerste coronagolf kwam er ook geen grote inhaalslag. Een deel van die zorg is gewoon niet meer nodig.”

32.000 inhaaloperaties

De cijfers komen niet overeen met de praktijk, zegt Peter van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis. “Voor de zomer moesten er in ons ziekenhuis nog 400 operaties worden ingehaald. Wij zijn een groot ziekenhuis. Dus als je dit als gemiddelde neemt voor alle ziekenhuizen, kom je uit op 32.000 operaties.” Henk van der Stelt van het St Jansdal ziekenhuis onderschrijft de mening van Van der Meer.

NZa

Woordvoerder Erik Bloem van de NZa reageert op de verschillen in inschatting door aan te geven dat er sinds maart 2020 ruim 20 procent minder operaties hebben plaatsgevonden in Nederlandse ziekenhuizen dan verwacht zonder corona. Dat zijn volgens de NZa circa 340.000 tot 380.000 operaties. Bloem: “Een deel van deze zorg – ongeveer de helft – zal, zoals de heren Van der Meer en Koolman ook aangeven, niet worden ingehaald. Dan komen we op 170.000 tot 210.000 operaties.”

Werkvoorraad

Een deel van deze patiënten zit volgens de NZa nog niet in de werkvoorraad. Bloem: “Daarnaast kan het zijn dat niet alle operaties meegenomen zijn in de cijfers waarop Van der Meer zich baseert. De NZa-cijfers omvatten ook de kortdurende operaties en operaties die plaatsvinden in dagopname, zoals de meeste oogoperaties.” (BNR/ANP/NZa)