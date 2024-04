Minder ouderen op de huisartsenspoedpost, meer op de SEH

Dat blijkt uit de jaar- en trendcijfers over de huisartsenspoedposten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Volgens het Nivel is het noodzakelijk om de samenhang tussen enerzijds het toenemende zorggebruik op de SEH en anderzijds de afname op de huisartsenspoedpost beter te onderzoeken.

Meerdere jaren

De afname van het aantal ouderen op de huisartsenspoedpost is al meerdere jaren gaande. Ook het totale zorggebruik via de huisartsenspoedposten is lager dan voorgaande jaren. In 2023 maakte 15,6 procent van de Nederlanders ten minste één keer gebruik van de huisartsenspoedpost, net iets lager dan vorig jaar.

De cijfers over de geboden zorg op de huisartsenspoedposten in 2023 zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 26 huisartsenspoedpost-organisaties, waarmee informatie over ongeveer 10,4 miljoen inwoners beschikbaar is.