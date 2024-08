Minder thuiszorg Eindhoven door tekort aan personeel

Ouderen in Eindhoven krijgen deze zomer minder thuiszorg dan gebruikelijk. Onder andere Tzorg, dat huishoudelijke hulp voor ouderen aanbiedt, heeft zijn cliënten laten weten dat hulp ‘beperkt’ beschikbaar is, aldus omroeporganisatie Studio040.

Een deel van de cliënten weet nog niet of ze de komende weken huishoudelijke hulp krijgen, mede door de vakanties. “We hebben een brief gekregen waarin staat dat we ze niet hoeven te bellen en dat als er vervangende hulp komt, we van tevoren een sms’je krijgen en gebeld worden. Dat er niet schoongemaakt wordt in die tijd is vervelend, maar het ergste is de onzekerheid waarmee we zitten,” aldus één van hen tegen Studio040.

Een woordvoerder van Tzorg zegt dat deze situatie voor meerdere zorgorganisaties geldt: “We hebben helaas overal in de zorg last van een personeelstekort. We beginnen in februari al met het werven voor plaatsvervangende krachten voor in de zomer, maar het klopt dat het niet lukt overal vervanging te vinden”, aldus Studio040.