Minister benoemt Roelof Konterman in raad van toezicht Erasmus MC

Roelof Konterman is door de minister van Onderwijs benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Erasmus MC. Hij is daarmee de opvolger van Aart Hendriks, die per 1 december is teruggetreden uit de raad, na het verstrijken van de maximale zittingstermijn.

Momenteel is Konterman in deeltijd werkzaam als onafhankelijk commissaris en toezichthouder van zorggerelateerde organisaties in binnen- en buitenland. Sinds december 2020 is Konterman als extern adviseur aan de raad van toezicht verbonden geweest om de raad te versterken op het gebied van gezondheidsexpertise, strategische visie en bestuurlijke ervaring.

Achmea

Hij is voormalig vicevoorzitter van de raad van bestuur van Achmea en heeft brede ervaring als bestuurder. Op het moment is hij bestuursvoorzitter van de Bas van de Goor Foundation en bestuurslid van Nobi Smart Lamps. Eerder was hij onder meer lid van de raad van commissarissen van Zilveren Kruis en op dit moment is hij lid van de raad van commissaris van Medux.

De toezichtsraad bestaat per 1 december verder uit Gijs de Vries (voorzitter), Hans Turkesteen (vicevoorzitter), Erica Bakkum en Mijntje Lückerath-Rovers.