Minister Jansen over zorgakkoord: ‘We gaan het echt anders doen’

“We gaan het écht anders doen”, laat minister Jansen weten over het AZWA, waar gisteren een onderhandelingsakkoord over werd bereikt. “Met deze afspraken dragen we bij aan het verminderen van het verwachte personeelstekort met honderdduizend zorgmedewerkers in 2028. We zorgen ervoor dat mensen met meer plezier werken. We willen meer mensen aan het bed kunnen krijgen in plaats van achter een bureau, bijvoorbeeld door een einde te maken aan overbodige administratie en regeldruk. Ook zetten we in op nieuwe innovaties. Met deze maatregelen kunnen we de zorg toegankelijker houden voor iedereen die dat nodig heeft.” Ze erkent dat sommige afspraken nog moeten worden uitgewerkt, “maar de afspraken waar we voor gaan staan vast, hoe we het willen bereiken is duidelijk”.

Afspraken

In het akkoord is onder meer afgesproken dat ouderen zich kunnen laten vaccineren tegen gordelroos. Daar wordt 39 miljoen euro voor uitgetrokken, voldoende om een begin te maken. Verder gaat er extra geld naar screening op borstkanker voor vrouwen met dicht borstweefsel. Bij hen wordt borstkanker niet altijd opgemerkt door een mammogram. Door de investering kunnen zij in plaats daarvan een MRI krijgen. Wel moeten het RIVM en de Gezondheidsraad nog met een definitieve uitwerking en advies hierover komen.

Financiering

Verder krijgt de zorgsector vanaf 2027 extra geld om de extra zorgvraag door de ruime halvering van het eigen risico op te vangen, zo blijkt uit een uitgebreide analyse van Zorgvisie. Daarin staat ook dat er volop geïnvesteerd wordt in AI voor de zorg. “We creëren een klimaat voor experimenteren en zorgen voor AI-readiness en zorgen ervoor dat een aantal impactvolle toepassingen op korte termijn geïmplementeerd worden”, staat in het akkoord.

Preventie

Staatssecretaris Judith Tielen legt de nadruk op de afspraken over preventie door te wijzen op de genoemde gordelroosvaccinatie. “Daarnaast ben ik heel blij met de grote stap die we zetten voor een stevige, gezonde en sociale basis in de eigen wijk”, laat ze weten. “Samen met gemeenten en zorgorganisaties regelen we dat mensen met zorgen en vragen terecht kunnen. Of het nou gaat om gezonde leefstijl, kansrijk opgroeien of mentale gezondheid. Daarmee kunnen we voorkomen dat problemen uitgroeien en maken we een leven in gezondheid beter mogelijk.”

Ouderenzorg

“Goede zorg en ondersteuning voor onze ouderen is van groot belang”,reageert staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij. “Onze ouderen verdienen een samenleving waarin zij waardig, zelfstandig en met voldoende zorg en sociale steun kunnen leven. Daarom doen we er alles aan om onze zorgmedewerkers in de benen houden, zodat zij zorg kunnen verlenen die aansluit bij het leven van ouderen.” (Skipr/ANP)