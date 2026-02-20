Minister: per 2027 structurele bekostiging Thuisarts via Zorgverzekeringswet

Demissionair minister Jan Anthonie Bruijn maakt structurele financiering en inbedding in het zorglandschap van het platform Thuisarts mogelijk. Dat schrijf hij in een brief aan de Tweede Kamer.

“Goede digitale tools kunnen mensen helpen om in te schatten of het nodig is om een beroep te doen op zorg”, schrijft Bruijn aan de Kamer. In het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) is afgesproken om te investeren in Thuisarts. Dat moet ervoor zorgen dat het platform verder moet kunnen door ontwikkelen, verbreden naar meer vormen van zorg en structurele inbedding in het zorglandschap krijgt. Daarbij is het doel dat Thuisarts met ingang van volgend jaar structurele financiering krijgt, bij voorkeur via de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Juridische grond

Aan die afspraak geeft Bruijn nu gevolg. In de brief staat dat het Zorginstituut de zaak tegen het licht heeft gehouden. Aangezien burgers ondersteunen bij zelfzorg niet direct verband houdt met “de zorg zoals huisartsen en andere zorgprofessionals die plegen te bieden” is er formeel geen juridische grond Thuisarts uit de Zvw te bekostigen. Maar omdat Thuisarts ook zorgprofessionals ondersteunt en het onzinnig zou zijn die twee functies (informatie voor professionals en voor patiënten) te splitsen, stelt het Zorginstituut dat het toch via de Zvw kan. Bruijn volgt die redenering en gaat de financiering regelen via de route Algemene Diensten ten behoeve van verzekerde Zorg (ADZ).

Inkoop niet verplicht

Momenteel is Thuisarts de enige partij die voldoet aan de criteria, maar in theorie zou er een nieuw initiatief kunnen ontstaan dat hetzelfde aanbiedt. Dan kan het zijn dat de regering ook voor hen geldt. Zorgverzekeraars zijn niet verplicht de nieuwe prestatie die Thuisarts levert in te kopen. Volgens de demissionair minister is er daardoor sprake “van een gezonde machtsbalans tussen Thuisarts en de zorgverzekeraars”.

Vrij tarief

De financiering bestaat uit een zogeheten vrij tarief, dat zorgverzekeraars en Thuisarts moeten overeenkomen, in combinatie met een lumpsum-bekostiging. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde eerder in een advies dat het noodzakelijk is dat er een contractvereiste komt voor de nieuwe prestatie. Dat moet zorgen voor duidelijke afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over inspanningen en resultaten. Bovendien voorkomt dat een wildgroei aan vergelijkbare digitale platforms die via deze weg geld willen verdienen. Bruijn vraagt de NZa om de nieuwe werkwijze vooral goed te monitoren de komende periode.

Thuisarts blij

Thuisarts- directeur Swanet Woldhuis liet deze week in Zorgvisie weten met smart uit te kijken naar de nieuwe, structurele financiering. “We zijn in de loop der jaren een nutsvoorziening geworden en er haken steeds meer beroepsgroepen aan om hun informatie bij ons als centraal platform beschikbaar te maken”, stelt ze. “Daar zitten wel aanzienlijke kosten aan en als we ons door willen ontwikkelen.” Ze verwijst daarbij naar een app die nog in ontwikkeling is en een AI-assistent. Die laatste moet een alternatief bieden voor Chat GPTHealth en andere AI-platforms die in de Verenigde Staten opgang maken en zodra mogelijk waarschijnlijk naar Europa willen komen. De AI-toepassing van Thuisarts moet voor de zomer kleinschalig gelanceerd worden, laat Woldhuis weten.