Minister Suriname roept om hulp in strijd tegen coronavirus

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft een oproep gedaan aan alle zorgmedewerkers in Suriname die nog tijd over hebben om te komen helpen bij de strijd tegen Covid-19. Hij deed dat dinsdagmiddag lokale tijd in een speciaal opgenomen videoboodschap.

“Ik doe een oproep aan alle zorgwerkers in Suriname, van verpleegkundigen, ziekenverzorgers tot artsen”, zei Ramadhin. “Als u ingezet wil worden in de strijd tegen Covid-19, neem dan contact op. Huisartsen die nog een beetje tijd over hebben, roep ik op om te superviseren”, aldus de minister.

Hoog besmettingspercentage

Ramadhin zei dat de situatie aan het verslechteren is vanwege het “vrij hoge” besmettingspercentage. Daardoor moeten steeds meer mensen opgenomen worden. Ook het aantal besmettingen in de ziekenhuisinstellingen neemt toe, zo zei de minister. Dit zorgt voor extra werkdruk voor het verpleegkundig personeel, de artsen en alle ondersteunende diensten.

Ruim 600 positief

Dat de bezorgdheid van de minister begrijpelijk is, blijkt uit de laatste coronacijfers die maandag werden bekendgemaakt. In 1402 uitgevoerde testen bleken maar liefst 616 mensen positief te zijn. Ook zijn er maandag negen mensen overleden. Het totaal aantal sterfgevallen door Covid-19 in Suriname staat tot nu toe op 814.