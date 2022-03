Minister VWS krijgt eindelijk doorzettingsmacht in ggz

Het ministerie van VWS kan zich eindelijk formeel bemoeien met het plaatsen van patiënten in de ggz. Als behandelaren en zorgbestuurders samen geen plek kunnen vinden voor een ggz-patiënt, dan is het vanaf 1 mei aan de minister van Langdurige Zorg en Sport om een oplossing te vinden.

In de gesprekken over de ggz-wachtlijsten verhief voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis wel eens zijn stem, maar veel meer kon hij niet doen. De staatssecretaris kon de plicht om passende geestelijke gezondheidszorg te leveren niet afdwingen bij zorgaanbieders of zorgverzekeraars. “Ik kan geen knuppel uit een zak halen, want ik heb geen knuppel. Verzekeraars en aanbieders sluiten contracten met elkaar – daar kan ik me niet in mengen”, legde hij vorig jaar uit aan Zorgvisie.

Regionale doorzettingsmacht

Tot 1 mei 2022. Want vanaf dat moment kan Blokhuis’ opvolger Conny Helder, als verantwoordelijk minister voor de ggz, eindelijk een doorbraak forceren door het gebruik van haar regionale doorzettingsmacht. Dit hebben de zorgverzekeraars, huisartsen en ggz samen afgesproken in de ‘Handreiking regionale doorzettingsmacht’.

Escalatiemodel

Het is overigens niet de bedoeling dat Helder dit redmiddel lichtvoetig inzet. Het is de ultieme laatste stap in het ‘escalatiemodel’. Bij een specialistische hulpvraag aan de ggz moet eerst de behandelaar kijken wat er nodig is en waar de patiënt deze zorg kan vinden. Als de passende zorg niet binnen de regio te vinden is, moet de behandelaar de oplossing buiten de regio zoeken. Lukt dat nog niet, dan komt de casus op het bordje van de zorgbestuurders te liggen. En komen zelfs de zorgbestuurders er niet uit, dan moet de minister voor een behandelplek zorgen.

Duidelijk

“Met deze structuur om snel een oplossing te vinden als met spoed een ggz-plek nodig is, brengen we onze basis op orde”, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland op de website van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. “Voor alle partners is duidelijk wat er van hen wordt verwacht om te zorgen voor passende zorg voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.”