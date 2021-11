Ministerie laat deal voor beschermingsmiddelen onderzoeken

De Volkskrant schrijft over het Britse Bunzl, een van de bedrijven die vorig jaar zaken deden met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) om beschermingsmiddelen voor Nederland te bemachtigen. Volgens de krant bedong het bedrijf een commissie bij Chinese leveranciers, ook al was er een afspraak met het LCH om zonder winstoogmerk te werken.

LCH

Van het opstrijken van de commissie werd uiteindelijk afgezien, maar het LCH bleef onwetend over de commissies. Daardoor belandde het bedrag dat al in de stukprijs was verrekend en dat in eerste instantie naar Bunzl zou gaan, alsnog bij de Chinese leveranciers.

Miljoenen winst

Het bedrijf boekte, afgezien van de commissies, alsnog miljoenen winst op de samenwerking met het LCH, aldus de krant.

Mogelijkheden

Het ministerie treedt niet in detail, en zegt alleen dat “op dit moment wordt nagegaan wat de juridische positie van en de mogelijkheden voor de Staat zijn om die onregelmatigheid weg te nemen. Het gaat hier om belastinggeld en daarom wordt alles in het werk gesteld om onregelmatigheden recht te zetten”. (ANP)