Ministerie maakt vast contract mogelijk voor GGD-medewerkers

De GGD’en kunnen medewerkers op test- en vaccinatielocaties die aan het maximale aantal tijdelijke contracten zitten, zonder nadelige financiële gevolgen in vaste dienst nemen. Het ministerie van Volksgezondheid betaalt eventuele ontslagvergoedingen als deze mensen na de coronacrisis niet meer nodig zijn, meldt een woordvoerder.

Koepelorganisatie GGD GHOR waarschuwde eerder deze week dat ervaren krachten mogelijk de deur moet worden gewezen, omdat zij al twee keer verlenging van hun tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben gehad. Volgens de wet moeten zij dan een vaste aanstelling krijgen, of ontslagen worden.

Hoge besmettingsgraad

Dat komt op een uiterst ongelegen moment. Door de hoge besmettingsgraad laten momenteel veel mensen zich testen en de verwachting is dat dit nog wel even zo blijft. Daarnaast is de komende maanden veel menskracht nodig bij de GGD’en om iedereen die dat wil een boostervaccinatie te geven.

Extra kosten

Het ministerie maakte eerder al afspraken met de GGD’en over de vergoeding van extra kosten die zij door de coronacrisis moeten maken. Daar gaan de eventuele ontslagvergoedingen ook onder vallen. Hoeveel deze oplossing gaat kosten is niet bekend, ook omdat niet duidelijk is om hoeveel medewerkers het gaat. (ANP)