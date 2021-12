‘Ministerie wees plan voor honderd extra ic-bedden van de hand’

Nederland had sinds begin deze maand mogelijk bijna honderd ic-bedden meer tot z’n beschikking kunnen hebben. Daarvoor zouden verpleegkundigen uit het buitenland moeten worden ingezet. Deze extra coronazorg zou worden geconcentreerd in drie ziekenhuizen. Maar een gedetailleerd plan van deze strekking is door het ministerie van Volksgezondheid in september vrijwel direct naar de prullenbak verwezen, meldt de Volkskrant .

Het plan werd deze zomer opgesteld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Zowel NVIC-voorman Diederik Gommers als een woordvoerder van het LCPS bevestigt dit aan de krant.

Drie ziekenhuizen

De top van het LCPS presenteerde het plan, in handen van de Volkskrant, op 17 september aan hoge ambtenaren van het ministerie. Het plan had moeten leiden tot 96 extra ic-bedden (vier cohortafdelingen van 24 bedden) in het calamiteitenhospitaal in Utrecht, en in de deels leegstaande ziekenhuizen Bronovo in Den Haag en het St. Jansdal in Lelystad. De bedden waren bestemd voor coronapatiënten (en eventueel grieppatiënten) zonder ernstige complicaties. (ANP)