Minuut stilte in Erasmus MC en universiteit

In Erasmus MC en op de Erasmus Universiteit wordt donderdag een minuut stilte gehouden. Die is om 14.30 uur, precies een week na de dodelijke schietpartij.

De herdenking in het Erasmus MC is besloten. Alleen medewerkers, studenten, patiënten en hun bezoekers mogen die bijwonen, aldus een woordvoerder. Op campus Woudestein van de universiteit kan iedereen stil zijn “op de locatie waar hij of zij zich bevindt”. Daarna klinkt muziek vanuit het carillon op de campus.

Psychotisch

Vorige week donderdag werd een docent van het Erasmus MC doodgeschoten in een leslokaal. De schutter ging daarna naar een onderwijscentrum, waar hij brand stichtte. Net buiten het gebouw arresteerde de politie een verdachte, de 32-jarige Rotterdammer Fouad L. Hij studeerde geneeskunde in het Erasmus MC. Hij had alle tentamens afgerond en zou dus basisarts kunnen worden, maar van de universiteit moest hij voor zijn afstuderen eerst nog een psychologisch onderzoek laten doen. Dit had de universiteit besloten na een waarschuwingsbrief van het OM, waarin stond dat de man psychotisch gedrag zou hebben vertoond. De man is eerder veroordeeld voor dierenmishandeling. (ANP)